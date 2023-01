POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Scheune

Ennepetal (ots) - Unbekannte brachen am Sonntag (08.01.) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Eichendorffstraße ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Schlafzimmerfenster der Wohnung und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie mehrere Uhren als Beute. Die Täter flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr