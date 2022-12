POL-W: SG Raub in der Solinger Innenstadt - Täter flüchtet

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitagvormittag (02.12.2022, 09:40 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Bouterwekstraße zu einem Raub. Der Täter klingelte bei einer 96-jährigen Bewohnerin, gab sich als vermeintlicher Mitarbeiter eines technischen Betriebes aus und trat in die Wohnung ein um seiner Aufgabe nachgehen zu können. Währenddessen schubste er ...

mehr