Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannter beraubt Seniorin in ihrer Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitagvormittag (02.12.2022, 09:40 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Bouterwekstraße zu einem Raub. Der Täter klingelte bei einer 96-jährigen Bewohnerin, gab sich als vermeintlicher Mitarbeiter eines technischen Betriebes aus und trat in die Wohnung ein um seiner Aufgabe nachgehen zu können. Währenddessen schubste er die auf einen Rollator angewiesene Seniorin zu Boden. Nachdem er Bargeld und persönliche Ausweise an sich genommen hatte, flüchtete er aus der Wohnung weiter in unbekannte Richtung. Der Straftäter ist circa 30 bis 40 Jahre alt und circa 190 cm groß. Er hatte eine schlanke Figur und dunkles Haar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

