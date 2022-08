Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Lieferwagen kollidiert mit parkenden Fahrzeugen

Fahrer verletzt

Kleinblittersdorf (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13:00 Uhr, ereignet sich in der Sonnenstraße in Kleinblittersdorf ein Verkehrsunfall. Ein Paketbote hält mit seinem Fahrzeug am Straßenrand und steigt auf die Ladefläche, als der Lieferwagen rückwärts rollt und Fahrt aufnimmt. Der Fahrer hatte offensichtlich vergessen die Handbremse anzuziehen.

Mit einem Sprung von der Ladefläche rettet sich der Mann, kurz bevor es zur Kollision mit zwei anderen Fahrzeugen kam. Durch den Sprung zog sich der Mann jedoch mehrere Brüche zu und musste medizinisch versorgt werden.

An drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell