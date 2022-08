Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Nach Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste Jugendliche Celine L. wohlbehalten angetroffen

Saarbrücken (ots)

Die bereits seit dem 13. Juli 2022 vermisste Jugendliche Celine L., nach welcher im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde, konnte am gestrigen Sonntag von Polizeibeamten wohlbehalten in Saarlouis angetroffen werden. Vorausgegangen war ein Hinweis aus der Bevölkerung. Es wird um Löschung des in diesem Zusammenhang am 27.07.2022 von der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt veröffentlichten Bildmaterials gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell