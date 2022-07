Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Trickdiebstahl - Auftreten "Falscher Wasserwerker" Zeugen gesucht

Saarbrücken - Innenstadt (ots)

Am Donnerstag, 28.07.2022, gegen 12 Uhr, wurde eine 96-jährige Saarbrückerin Opfer eines Trickdiebstahls. Unter dem Vorwand überprüfen zu müssen, ob schwarzes Wasser aus den Wasserhähnen ihrer Wohnung laufen würde, gewährte die Geschädigte dem angeblichen Wasserwerker der Stadtwerke Zutritt in ihre Wohnung. Anschließend überprüfte er das ausfließende Wasser in Bad und Küche über einen 10- minütigen Zeitraum und verließ die Wohnung.

Im Nachgang berichtete das Opfer Bekannten vom Erscheinen des Wasserwerkers. Diese wiederum stellten in der Folge den Diebstahl von Bargeld und Schmuck im vierstelligen Bereich fest.

Der "Falsche Wasserwerker" trug u.a. eine helle Signalweste ohne Aufschrift.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Halbergstraße/Preußenstraße zum Tatzeitpunkt gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der 0681 9321 233 in Verbindung zu setzen.

