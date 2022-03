Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zollkontrolle auf Lipperandstraße in Hamm/Fahrzeuginsasse per Haftbefehl gesucht

Bielefeld (ots)

Am 21.03.2022 kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Bielefeld, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Hamm, einen in Berlin zugelassenen Transporter, der die Lipperandstraße in Richtung Bundesautobahn 1 befuhr. Die Zöllner leiteten das mit zwei männlichen Personen besetzte Fahrzeug dazu auf den Haltestreifen. Bei der anschließenden Befragung machten die Fahrzeuginsassen unschlüssige Angaben zu ihrem Wohnort und ihren Tätigkeiten, so dass die Beamten Datenbankabfragen durchführten. Dabei stellte sich heraus, dass eine der beiden Personen per Haftbefehl gesucht wurde. Zur weiteren Klärung verständigten die Zöllner daraufhin die zuständige Polizeidienststelle in Hamm. Der Mann hatte eine fällige Strafe wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nicht bezahlt und aufgrund deren Höhe erging der Haftbefehl. Die Polizei nahm ihn daraufhin vorläufig fest. Nach Zahlung der offenen Beträge wurde der Haftbefehl aufgehoben und beide konnten ihre Fahrt fortsetzen. Die Ermittlungen des Zolls werden jedoch wegen der unschlüssigen Angaben zu Art und Umfang ihrer Tätigkeiten weitergeführt.

Original-Content von: Hauptzollamt Bielefeld, übermittelt durch news aktuell