LPI-SHL: Diebstahl aus Garage

Hildburghausen (ots) - Am Vormittag des 10.06.2022 parkte eine Frau aus Schleusingen ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schleusinger Straße in Hildburghausen. Als sie zu ihrem schwarzen Volvo zurück kam stellte sie fest, dass die komplette Fahrerseite zerkratzt wurde. Durch die Einwirkungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 EUR am Pkw. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hildburghausen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

