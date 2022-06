Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden an Gartenhütte

Leimrieth (ots)

In der Zeit vom 22.05.2022 bis 09.06.2022 hinterließen bisher unbekannte Täter an einer Gartenhütte in Leimrieth Sachschaden. Durch den oder die Täter wurden Schäden in Höhe von etwa 250 EUR an einem Fenster, samt Fensterladen, verursacht.

Sachdienliche Hinweise bitte an jede Polizeidienstelle oder die Polizeiinspektion Hildburghausen.

