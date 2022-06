LPI-SHL: 3 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Bad Salzungen/ Schweina (ots) - In der Zeit vom 10.06. 22:00 bis zum 11.06.2022 08:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Gebäude in Schweina in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Sie durchsuchten und durchwühlten mehrere Geschäftsräume dreier Firmen um vermutlich an Bargeld zu gelangen. Der bisherige Entwendungsschaden beläuft sich auf zirka 1500 Euro. Der entstanden Sachschaden wird mit fast 25000 Euro angegeben. ...

mehr