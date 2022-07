Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Ohne Licht, aber mit viel Schatten...

Saarbrücken (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31.07.2022 wurde eine Streife der Bundespolizei auf einen französischen Pkw aufmerksam, welcher ohne Licht über die Wilhelm-Heinrich-Brücke geführt wurde. Die Beamten, welche sich gerade in einer Verkehrskontrolle befanden, wiesen daraufhin die Fahrerin per Handzeichen auf ihr kleines Versäumnis hin. Nachdem diese ihr Licht eingeschaltet hatte, widmeten sich die Polizeibeamten wieder der zuvor begonnenen Kontrolle. Was zunächst wie ein Versehen aussah, stellte sich später als Trunkenheitsfahrt mit Folgen heraus. Die 36-jährige französische Fahrzeugführerin kollidierte beim Anfahren mit dem abgestellten Funkstreifenwagen und konnte so ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte schließlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Blutprobe wurde entnommen, Führerschein beschlagnahmt, Strafanzeige folgt.

