POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten Celine L.

Saarbrücken/Saargemünd (FR) (ots) - Am 14. Dezember 2021 überfielen zwei bewaffnete Täter eine Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler. Sie bedrohten zwei Angestellte mit einer Schusswaffe, erbeuteten Bargeld und Tabakwaren und flüchteten vom Tatort. Die Täter wurden nun festgenommen. Bereits am Freitag, 22. Juli 2022, erfolgten die Festnahme und die Durchsuchung der ...

mehr