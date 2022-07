Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit Verletzten in Ensheim - Bus fährt in Hauswand

Saarbrücken-Ensheim (ots)

Am frühen Abend des heutigen Tages gegen 19:30 Uhr kommt ein Bus, besetzt mit dem Fahrer und einem Fahrgast, im Ortsbereich von Ensheim von der Fahrbahn ab und fährt in die Fassaden bzw. Schaufenster von zwei Gebäuden. Beide Insassen werden zumindest leicht verletzt. An beiden Gebäuden entsteht Sachschaden durch Zerstörung bzw. Beschädigung der Hauswände und der Inneneinrichtung. Weiterhin fallen Trümmerteile auf dort geparkte Pkw. Einer davon sowie der Unfallbus sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Einsturzgefahr der betroffenen Gebäude besteht nicht. Als Unfallursache kommt möglicherweise körperliches Unwohlsein in Frage, keine Beeinträchtigung durch Drogen- oder Alkoholkonsum.

