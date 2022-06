Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am 8. Juni um 22.30 Uhr kam es auf dem Hohenkörbener Weg in Nordhorn, zwischen dem Ems-Vechte-Kanal und dem Deegfelder Weg zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines Hyundai befuhr den Hohenkörbener Weg in Richtung B403. Dabei kam ihm ein roter Kleinwagen entgegen, welcher aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des 22-Jährigen geriet und diesen touchierte. Anschließend fuhr er in unbekannte Richtung davon. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

