POL-EL: Meppen - Präventionsarbeit ausgezeichnete - Sina Selter-Edelmann erhält "Sonder-Ritterpreis in Pandemiezeiten 2021" der Deutschen Kinderunfallhilfe

Alle zwei Jahre vergibt der gemeinnützige Verein Aktion Kinder-Unfallhilfe den Präventionspreis "Roter Ritter" für vorbildliche Projekte zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im Straßenverkehr. Für das Jahr 2021 schrieb der Verein den "Sonder-Ritter in Pandemiezeiten" aus, der an Polizeioberkommissarin Sina Selter-Edelmann vom Polizeikommissariat in Meppen verliehen wurde. Aufgrund der Pandemie konnten viele Verkehrsunterrichtsbesuche der polizeilichen Präventionsarbeit in den Schulen nicht im persönlichen Kontakt stattfinden. Doch auch während dieser Zeit war es der Polizei ein besonderes Anliegen, den Kontakt zu den Jüngsten nicht zu verlieren. Dabei war es Selter-Edelmann sehr wichtig, neben der Unterstützung bei der schulischen Radfahrausbildung, auch im Notfall als Ansprechpersonen bei den Kindern bekannt zu sein. Und so wechselte die polizeiliche Präventionsabteilung aus Meppen während der Pandemie kurzerhand in den digitalen Raum. Neben Erklärvideos fanden auch "digitale Unterrichtsbesuche" über Bildtelefonie statt. Diese Art der Präventionsarbeit an den Schulen kam so gut an, dass Kommissariatsleiter Raimund Brinkmann bestätigt: "Wir werden auch in Zukunft unsere digitalen Angebote weiter ausbauen." Auch die Preisträgerin selbst freut sich sehr über die Ehrung: "Ich bin sehr froh, dass wir durch die neu geschaffenen digitalen Angeboten, den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern weiter aufrechterhalten konnten." Von mehreren deutschlandweit eingereichten Projekten erhielt Polizeioberkommissarin Selter-Edelmann den Sondermedienpreis für ihr besonderes Engagement, da sie für die Themen digitale Radfahrausbildung und digitalen Unterrichtsbesuch einsetzt.

