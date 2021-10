Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Sicherung von Rollstuhl löst sich bei Bremsung

Wetter (ots)

Am Dienstag kam es auf der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Rollstuhlfahrerin leicht verletzt wurde. Die 86-jährige Wetteranerin befand sich mit ihrem Rollstuhl zum Krankentransport gesichert in einem Transporter. Als der 36-jährige Fahrer des Transporters verkehrsbedingt stärker abbremsen musste, löste sich die Sicherung des Rollstuhls und er setzte sich in Bewegung. Die Wetteranerin stieß in dem Fahrzeug mit ihrem Kopf gegen eine Metallstrebe und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

