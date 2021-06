Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen gesucht

Haren (ots)

Am Freitag kam es gegen 7.15 Uhr auf der Tengestraße in Haren zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Linksabbiegen in den Schützenweg im Kurvenbereich einen entgegenkommenden VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell