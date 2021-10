Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Hattingen (ots)

Ein 56-jähriger Hattinger wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 38-jährige Skodafahrerin bog an der Kreuzung Martin-Luther-Straße nach rechts in Kreisstraße ab, wobei sie den neben ihr fahrenden 56-jährigen Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

