Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Mehrere Fahrräder in einer Straße gestohlen

Geeste (ots)

Zwischen dem 5. und 8. Juni kam es in Geeste in der Straße Kottheide zu mehreren Diebstählen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage und entwendeten die beiden dort abgestellten Pedelecs der Marke "Giant" und "Koga". In der Nacht vom 7. auf den 8. Juni haben unbekannte Täter in derselben Straße ein Pedelec der Marke "Gazelle" entwendet, welches mit mehreren Schlössern gesichert unter einem Carport stand. In derselben Nacht wurde in dieser Straße ein Herrenrad der Marke "Morrisson" gestohlen, welches abgeschlossen in einem Geräteschuppen stand. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell