Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Tür eines Schulgebäudes beschädigt

Herzlake (ots)

Zwischen dem 3. und 7. Juni kam es in Herzlake in der Bookhofer Straße zu einer Sachbeschädigung. Die bislang unbekannten Täter haben vor einer Außentür mehrere Schulunterlagen in Brand gesetzt und dabei die Tür beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer (05962)877760 entgegen.

