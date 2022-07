Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach Überfall auf Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler

Saarbrücken/Saargemünd (FR) (ots)

Am 14. Dezember 2021 überfielen zwei bewaffnete Täter eine Tankstelle in Rilchingen-Hanweiler. Sie bedrohten zwei Angestellte mit einer Schusswaffe, erbeuteten Bargeld und Tabakwaren und flüchteten vom Tatort. Die Täter wurden nun festgenommen. Bereits am Freitag, 22. Juli 2022, erfolgten die Festnahme und die Durchsuchung der Wohnungen der beiden französischen Männer (46 und 43 Jahre alt) in Saargemünd im benachbarten Frankreich. Voraus gingen umfangreiche Ermittlungen des Kriminaldienstes Saarbrücken, Sachgebiet 2 - Gewaltkriminalität, in dem Verfahren der Staatsanwaltschaft Saarbrücken. Die polizeilichen Maßnahmen in Saargemünd erfolgten durch die Gendarmerie aus Saargemünd sowie die Police National in enger Zusammenarbeit mit der Rechtshilfestelle des Landespolizeipräsidiums und dem Kriminaldienst Saarbrücken. Die Beschuldigten wurden in Metz dem Haftrichter vorgeführt. Umfangreiches Beweismaterial wurde sichergestellt.

