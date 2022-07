Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung am 24.07.2022 gegen 01:25 Uhr in Scheidt

66133 Saarbrücken (ots)

Am 24.07.2022 fiel einer Polizeistreife in SB-Scheidt gegen 01:22 Uhr ein grauer BMW (SUV) mit einem amtlichen französischen Kennzeichen auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt wurde. Einer Kontrolle versuchte sich der Fahrer zunächst zu entziehen, indem er Haltesignale der Polizei missachtete und seine Flucht mit über 140 km/h innerorts fortsetzte. Dabei geriet er mehrfach, insbesondere in den Kurvenbereichen, in den Gegenverkehr, wodurch mehrere Fahrzeuge ausweichen bzw. abbremsen mussten. Im späteren Verlauf nach Geschwindigkeiten über 215 km/h konnte der Fahrzeugführer in Saarbrücken gestellt werden.

Um sachdienliche Hinweise bezüglich der gefährdeten Verkehrsteilnehmer zwischen Scheidt und Rentrisch wird gebeten.

