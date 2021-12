Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Seniorin wird Opfer bei Kombination aus Gewinnspielabzocke und falschem Polizeibeamten

Siegen (ots)

Eine 85-jährige Seniorin wurde Opfer einer besonders perfiden Betrugsmasche.

Ende November erhielt die Siegener Dame einen Anruf von einem vermeintlichen Gewinnspielunternehmen. Um einen stattlichen Gewinn einstreichen zu können, sollte die Seniorin aber zuvor eine größere Bargeldmenge postalisch dem Unternehmen übersenden, um so ein sicheres Überbringen der Gewinnsumme über ein Unternehmen zu gewährleisten. Die 85-Jährige folgte dieser Anweisung. Kurz darauf meldete sich ebenfalls telefonisch bei ihr ein Mann, der sich als Kriminalpolizist aus Berlin ausgab. Dieser gab an, dass die Seniorin Opfer eines Betrugs geworden sei und mehrere Betrüger mit einem hohen Geldbetrag abgehauen wären. Die Polizei habe aber einen der Täter stellen können. Um das Verfahren zu sichern und die Gewinnsumme erhalten zu können, sollte die Frau der Polizei Geld überweisen. Dies machte sie anschließend ebenfalls postalisch in mehreren Raten. Die vermeintliche Kriminalpolizei nannte ihr dann einen Zeitraum, in welchem ihr die Gewinnsumme übergeben werden sollte. Als dieser Zeitraum ergebnislos verstrich, meldete sich die 85-Jährige bei der hiesigen Polizei, wo sie erfahren musste, dass sie Opfer eines Betruges geworden ist. Die nunmehr richtige Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vor dem Hintergrund dieses Betrugsfalls weist die Polizei noch mal ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei zu Abwicklungen in der zuvor geschilderten Art niemals um Übersendung / Überreichung von Geldbeträgen ersucht. Wenn man unsicher ist, ob einen die echte Polizei kontaktiert hat, rufen Sie selbständig die örtliche Polizei an und hinterfragen den Sachverhalt.

Auch bei Gewinnbenachrichtigungen sollte man insbesondere in Fällen, wo man selber zunächst eine Geldsumme investieren soll, um tatsächlich den Gewinn zu erhalten, besonders misstrauisch sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell