Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Unfall auf der Westspangenbrücke

Lkw reißt Tank auf und verliert Kraftstoff

Saarbrücken (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den 27.07.2022 gegen 01:15 Uhr fährt ein Lkw von der Roonstraße auf die Westspangenbrücke in Richtung Ludwigskreisel auf. Der Lkw kollidiert mit der rechtsseitigen Leitplanke und kommt auf dieser nach mehreren Metern zum Stehen. Hierbei reißt der Tank des Lkw auf und Dieselkraftstoff läuft aus. Die umgehend herbeigerufene Berufsfeuerwehr kann 150 Liter Diesel aus dem Tank abpumpen und Kraftstoff auf der Straße sowie in der Kanalisation mittels Abbindemittel aufnehmen. Dennoch gelangen zwischen 100 und 150 Liter Diesel über die Kanalisation in die Saar. Das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz sowie das Schifffahrtsamt haben Maßnahmen diesbezüglich eingeleitet. Durch den Unfall werden ca. 30 Meter Leitplanke beschädigt und es entsteht eine Gesamtschadenssumme von ca. 50.000 Euro. Der Fahrer bleibt unverletzt. Die Westspangenbrücke muss zur Bergung für mehrere Stunden vollgesperrt werden und es kommt noch im morgendlichen Berufsverkehr zu deutlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

