POL-PDLU: Zwei Körperverletzungsdelikte Herbstmesse

Frankenthal (ots) - In der Nacht von Freitag, den 21.10.22, auf Samstag, den 22.10.22, gegen 01:30Uhr, kam es in der Samuel-Heinicke-Straße in Frankenthal zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Verkehrszeichen wurde gewaltsam umgebogen, sodass es in die Fahrbahn ragte und eine Gefahr für den dortigen Fließverkehr darstelle. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Bei den Tätern soll es sich ...

mehr