POL-PDLU: Baseballschläger sichergestellt

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am gestrigen Mittag erhielt ein 79-Jähriger einen Anruf seines angeblichen Enkels. Während dem Gespräch gab der vermeintliche Enkel in weinerlicher Stimme an, dass er einen Polizisten angefahren habe und dieser nun verstorben sei. Hiernach wurde das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten weitergeleitet. Dieser forderte als Kaution 22.000 Euro. Der 79-Jährige durchschaute die ...

