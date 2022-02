Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: HTS-Sperrung nach Verkehrsunfall mit einem Verletzten - #polsiwi

Kreuztal (ots)

Am Donnerstagmorgen (24.02.2022) gegen 10:50 Uhr ist es auf der Siegener Hüttentalstraße in Fahrtrichtung Olpe in der Nähe der Ausfahrt Kreuztal zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 63-jähriger befuhr mit seinem Sattelzug die linke Fahrbahn der Hüttentalstraße. Als er nach dem Überholen zur rechten Fahrbahn wechselte, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen einen dort fahrenden PKW. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Der 57-jährige PKW-Fahrer geriet anschließend mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Nach bisherigen Erkenntnissen war der PKW-Fahrer leicht verletzt.

Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Hüttentalstraße in Fahrtrichtung Olpe wurde zwischenzeitlich vollständig gesperrt und der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Buschhütten abgeleitet. Etwa zwei Stunden später war die HTS wieder befahrbar.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache und des genauen Unfallablaufes aufgenommen. Den LKW-Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

