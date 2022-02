Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zeugen gesucht - Einbruchversuch in Stoffgeschäft in der Oberstadt - #polsiwi

Siegen (ots)

Zwischen Mittwochabend (23.02.2022, 19:30 Uhr) und Donnerstagmorgen (24.02.2022, 10:00 Uhr) ist es zu einem Einbruchversuch in ein Stoffgeschäft am Markt in der Siegener Oberstadt gekommen.

Polizisten waren am Donnerstagmorgen (24.02.2022) gegen 10:10 Uhr zu dem Geschäft gerufen worden. Dessen Inhaberin stellte Schäden an der Schaufensterscheibe und der Eingangstür fest.

Bereits in der Nacht von Samstag (19.02.2022) auf Sonntag (20.02.2022) war es zwischen 18:00 Uhr und 03:00 Uhr zu einer beschädigten Schaufensterscheibe im besagten Geschäft gekommen.

Der neuerliche Sachschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf eine Summe im vierstelligen Bereich. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen bereits übernommen und bittet Zeugen um weitere Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell