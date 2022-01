Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Handyshop - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. Januar, 1.04 Uhr) kam es in Witten auf der Bahnhofstraße 28 zu einem Einbruch in einen Handyshop.

Drei bislang noch unbekannte Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang zum Geschäft, erbeuteten mehrere Mobiltelefone und flüchteten schließlich in Richtung Beethovenstraße.

Laut Zeugenberichten waren die drei Täter männlich, zwischen 14-18 Jahre alt und unterschiedlich groß. Sie trugen schwarze Kapuzenjacken, eine davon ggf. rot.

Das zuständige Kriminalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

