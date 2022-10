Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Baustelle wird alkoholisiertem Fahrer zum Verhängnis

Speyer (ots)

Am 20.10.2022 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter die B9 in Fahrtrichtung Germersheim und übersah hierbei die baustellenbedingte Verengung der Fahrbahn auf nur noch einen Fahrstreifen. Daher überfuhr er die dortigen Absperrmaterialien und versuchte anschließend auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Beim Fahrstreifenwechsel touchierte er allerdings einen neben ihm fahrenden PKW und beschädigte diesen auf kompletter Fahrzeuglänge. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.600 Euro. Die hinzugerufene Polizeistreife traf den 60-Jährigen sowie seinen 56-jährigen Unfallgegner auf der Rastanlage Tankhof an und nahm bei dem 60-Jährigen Atemalkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,4 Promille. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 60-Jährigen ein, beschlagnahmten seinen Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme bei ihm. Da sein Wohnsitz außerhalb Deutschlands liegt, erhoben die Beamten bei ihm eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro.

