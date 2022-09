POL-PPRP: Ludwigshafen - Friesenheim, Einbruch in Wohnwagen

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) - Am Freitag, 23.09.2022, gegen 21.00 Uhr, kam es in einem Lokal in der Brandenburger Straße in der Ludwigshafener Gartenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen vor dem Lokal, kam es kurze Zeit später im Lokal wieder zu Streitigkeiten. Im ...

