POL-IZ: 220708.2 Heide: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Horst (ots) - Am Dienstagvormittag hat ein Unbekannter einer Kundin eines Supermarktes unbemerkt die Geldbörse entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. In der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Aldi in der Straße Horster Viereck auf. Während des Einkaufens stellte sie einen Stoffbeutel samt Portemonnaie kurzzeitig auf dem Boden ab, um sich ...

