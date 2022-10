Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal/Ludwigshafen) - Zeugenaufruf zu möglicher Straftat

Frankenthal (ots)

Nach Angaben eines Zeugen soll ein bislang unbekannter Täter am 20.10.2022, zwischen 15.47 Uhr und 16.30 Uhr, in einem Bus, welcher von Ludwigshafen nach Frankenthal Hauptbahnhof fuhr, einen anderen Fahrgast bedroht haben, weiterhin soll er diesen auch angespuckt haben. Der Geschädigte ist derzeit ebenfalls nicht bekannt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Frankenthal den Geschädigten und Zeugen, welche weitere Angaben zu diesem Sachverhalt machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell