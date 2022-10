Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Festnahme nach Fahrzeugdurchsuchung

Speyer (ots)

Am 19.10.2022 gegen 23:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte mit Unterstützung des Rettungsdienstes einen 47-Jährigen, der alleine in seinem PKW in der Albert-Einstein-Straße schlief, da sich Passanten besorgt über seine Gesundheit gemeldet hatten. Es gelang den Beamten, ihn zu wecken. Er gab an, mit dem PKW nach Speyer gefahren zu sein und zuvor Kokain und Heroin konsumiert zu haben. Ein Urintest verlief positiv auf Kokain, Opiate, Amfetamin und Methamfetamin. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten zwei Gramm Kokain, einen Bolzenschneider, zwei Brecheisen, sowie einen Akku-Trennschleifer. Nach Hinzuziehung eines Rauschgiftspürhundes fanden die Beamten außerdem Pfandleihbelege für Schmuck im hohen vierstelligen Bereich, drei Crackpfeifen, weitere 28 Gramm Heroin sowie 80,5 Gramm Amfetamin neben einem zugriffsbereiten Messer in dem Fahrzeug. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten den PKW des 47-Jährigen zur Gefahrenabwehr mit dem Ziel der Verwertung. Die Polizeibeamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 47-jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Gegen ihn besteht u.a. der Verdacht der Trunkenheit im Verkehr sowie von Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz. Er wird am 20.10.2022 einem Haftrichter vorgeführt.

