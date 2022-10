Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Einbruch in Vereinsheim

Harthausen (ots)

Im Zeitraum vom 17.10.2022, 22:30 Uhr, und dem 19.10.2022, 9 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim im innerörtlichen Teil der Hanhofer Straße in Harthausen ein. Sie hebelten erfolglos an einer Tür und gelangten schließlich in das Objekt, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Behältnisse, zogen aber letztlich offenbar ohne Beute davon. Der Sachschaden liegt allerdings bei ca. 4.000 Euro. Wer verdächtige Personen im Bereich der Hanhofer Straße / des Hainbachs / des Tabakschuppens beobachtet?

Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können, werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell