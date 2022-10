Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Defekter Rauchmelder löst Polizeieinsatz aus

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, wird durch eine Mitarbeiterin einer Postfiliale im Bereich der Salierstraße ein verdächtiges Paket, aus welchem sporadisch akustische Töne zu hören wären, mitgeteilt. Bei dem Empfänger handelte es sich um ein Technikunternehmen. Nachdem das Paket in Augenschein genommen wurde, wurde Rücksprache mit dem Absender gehalten. Durch diesen konnte geklärt werden, dass in dem Paket ein defekter Rauchmelder ist, welcher an die Herstellerfirma zurückgesandt werden soll. Im Beisein des Absenders wurde das Paket geöffnet und der beschriebene Rauchmelder festgestellt. Hiernach konnte das Paket die weitere Reise antreten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell