Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Taschendiebinnen im Discounter

Gau-Algesheim (ots)

In einem Discounter in Gau-Algesheim, kam es am 16.07.2022, gegen 12.30h, zu einem Taschendiebstahl. Einem 79jährgen Mann aus Ingelheim wurde im Einkaufladen seine Geldbörse aus der Hosentaschen gezogen, worauf bei der Polizei in Ingelheim Strafanzeige erstattet wurde. Im Rahmen der Ermittlungen wurden die Videoaufzeichnungen der Filiale gesichtet und gesichert. Hierdurch wurde festgestellt, dass zwei weibliche Täterinnen hinter dem Geschädigten den Eingang passierten und ihm dann unmittelbar danach sein Portemonnaie entwendeten. In der Geldbörse befanden sich diverse Ausweisdokumente, diverse Bankkarten, sowie ca. 100,-EUR Bargeld. Die Auswertung der Beweismittel dauern noch an.

