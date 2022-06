Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schulkantine - Kennzeichendiebstahl - Versuchter Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Einbruch in Schulkantine

Fulda. Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (17.06.) bis Montag (20.06.) in die Kantine einer Schule in der Magdeburger Straße ein. Durch Einschlagen von Fensterscheiben gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten, aus denen sie einen Bluetooth-Lautsprecher sowie Schlüssel der Getränkeautomaten und deren Wechselgeldkassetten entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Burghaun. In der Nacht zu Montag (20.06.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-XB 361 eines grünen Suzuki Jimny. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem öffentlichen Parkplatz gegenüber eines Friedhofs in der Landwehrstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Fulda. Ein schwarzer BMW 330d wurde am frühen Montagmorgen (20.06.), gegen 5.15 Uhr, Ziel eines unbekannten Täters. Der Täter begab sich zu einem frei zugänglichen Carport eines Einfamilienhauses in der Wassily-Kandinsky-Straße im Stadtteil Neuenberg und durchsuchte das Auto. Dies fiel einem aufmerksamen Nachbarn auf, der die Flucht des Mannes auf einem mitgeführten Fahrrad zunächst verhindern konnte. Schließlich ließ der Unbekannte sein Zweirad zurück und flüchtete zu Fuß. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts.

Der Täter kann als männlich, etwa 25 bis 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und mit sportlicher Figur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpullover, dessen Kapuze über den Kopf gezogen war und führte eine Umhängetasche mit sich.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

