Dinklage - Dieseldiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 23. September 2022, 14:15 Uhr und Montag, 26. September 2022, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Bagger, welcher auf einer Baustelle im Dinklager Ring stand, Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Steinfeld - Pedelec-Diebstahl

Am Mittwoch, 21. September 2022, zwischen 7.15 Uhr und 16.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Kettler, welches verschlossen am Bahnhof in der Industriestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Lohne - LKW-Diebstahl

Am Freitag, 23. September 2022, zwischen 15.00 Uhr und 23.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen LKW der Marke Volvo samt Kippauflieger, welcher in einer Zufahrt im Wendehammer der Straße Zur Mark abgestellt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 24. September 2022, 17.30 Uhr, und Sonntag, 25. September 2022, 9.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen Mercedes S250 d 4MATIC auf der Fahrer- und Beifahrerseite. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt im Eibenweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

Am Freitag, 23. September 2022, zwischen 12.00 Uhr und 18.20 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person eine Flasche gegen ein Fenster einer Grundschule im Roggenkamp. Hierbei wurde die äußere Scheibe des Fensters beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Personen befestigten in der Straße Spredaer Mühle, auf eine Maisanbaufläche, große Schrauben mit Kabelbindern an Maispflanzen. Bei der Maisernte am Montag, 26.09.2022 wurde hierdurch die Kornkräckeranlage des Häckslers komplett zerstört. Zudem wurde beim Auswurf der Maisernte in einen nebenher mitfahrenden Anhänger durch eine Schraube ein Loch in die Aluminiumaußenwand geschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 26. September 2022, um 7.15 Uhr, fuhr eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Dinklage auf dem Fuß-/ Radweg der Quakenbrücker Straße stadteinwärts entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Auf der Fahrbahn fuhr ein 35-jähriger Autofahrer in Richtung Quakenbrück und wollte nach rechts auf das Gelände eines Verbrauchermarktes abbiegen. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin, welche dadurch zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

