Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Tödlicher Verkehrsunfall

Cloppenburg/Vechta (ots)

Heute, um 17.18 Uhr, ereignete sich auf der Alten Bundesstraße, zwischen Emstek und Westeremstek ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek fährt in Richtung Emstek und gerät nach ersten Ermittlungen ausgangs einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidiert der PKW mit dem PKW einer 34- Jährigen aus Cappeln. Im PKW des Emstekers, der bei dem Unfall verstirbt, wird ein 30-jähriger Beifahrer aus Emstek lebensgefährlich verletzt. In dem PKW der schwer verletzten Cappelnerin wird ein 3-jähriges Kind leicht verletzt. Die Verletzten werden in die Krankenhäuser Oldenburg, Vechta und Cloppenburg eingeliefert. Vor Ort sind zwei Rettungshubschrauber, die Feuerwehren Cloppenburg und Emstek, sowie mehrere Rettungswagen und zwei Notärzte eingesetzt. An den Unfallort geeilte Angehörige werden durch den Psychosozialen Notdienst betreut. Die Bundesstraße wird für die Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern noch an. Sachschaden: ca. 20.000 Euro

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell