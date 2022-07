POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - An der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße/Zollhofstraße übersah ein 52-jähriger VW am 20.07.2022, gegen 18 Uhr, eine 23-jährige Fußgängerin, die die Straße in der Fußgängerfurt überqueren wollte. Die Fußgängerin stürzte dabei und zog sich Verletzungen zu, die anschließend in einem Krankenhaus behandelt wurde. fahren Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bianca Erbacher Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

