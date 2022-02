Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Brand in Schultoilette löst Feuereinsatz aus

Mannheim (ots)

Gegen 14 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands im Stadtteil Neckarau alarmiert. In einer Toilette im 3. OG eines Gymnasiums in der Luisenstraße war es aus bislang unklarer Ursache zu einem Brand gekommen. Das Gebäude wurde rasch geräumt. Die Schüler zu einem Sammelpunkt gebracht. Durch die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte der Brand rasch gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurden zwischenzeitlich beendet. Auch die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch die Brandermittler des Polizeirevier Mannheim-Neckarau dauern an.

