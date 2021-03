Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Schwerverletzter nach Sturz aus Hubsteiger

Warendorf (ots)

Dienstagmorgen (02.03.2021, 08.32 Uhr) ist ein 42-jähriger Mann in Drensteinfurt schwer verletzt worden.

Der Billerbecker arbeitete in auf einer Hubarbeitsbühne, die zu einer Baustelle an der Kreuzung B58/L585 gehörte. Der Hubsteiger stand in Richtung Sendenhorst, als ein 65-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw dagegen stieß.

Der 65-Jährige aus Borchen fuhr mit seinem Sattelauflieger aus Hamm kommend Richtung Ascheberg. Nachdem er zusammen mit vorausfahrenden Autos zunächst verkehrsbedingt an der Ampel anhielt, stießen Lkw und Hubsteiger bei der erneuten Anfahrt zusammen. Der 42-jährige Billerbecker stürzte daraufhin von der Hubarbeitsbühne. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Die Kreuzung B58/L585 war während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden voll gesperrt. Anschließend wurde der Verkehr Richtung Autobahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet und in der Gegenrichtung ab einer Tankstelle umgeleitet. Die weiteren Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen halten noch bis mindestens in den frühen Nachmittag an.

Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

