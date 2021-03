Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Geparktes Auto angefahren

Warendorf (ots)

Bereits zwischen Sonntag (28.02.2021) und Montag (01.03.2021) hat ein Unbekannter einen BMW Kombi in Warendorf beschädigt und ist anschließend weitergefahren.

Das Auto wurde am rechten Straßenrand an der Feldstraße geparkt. Der Unbekannte muss zwischen 17.30 Uhr und 15.00 Uhr am Folgetag gegen das Auto gestoßen sein und es hinten links beschädigt haben.

Wer kann Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrer machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell