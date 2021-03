Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Selbstentzündung verursachte Brand in der Garage Ergänzung zur Pressemitteilung vom 28.2.2021, 12:02 Uhr

Warendorf (ots)

Bei den polizeilichen Ermittlungen am Montag, 1.3.2021 stellte sich heraus, dass der Besitzer zuvor mit Leinöl und Verdünner getränkte Putzlappen in einem Einmer entsorgt hatte. Diese entzündeten sich selbstständig und verursachten den am Sonntagvormittag in der Garage am Lippborger Weg in Beckum ausgebrochenen Brand.

