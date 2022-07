POL-PPRP: Fußgänger angefahren

Ludwigshafen (ots) - Ein am 20.07.2022 zwischen 08:00 Uhr und 16:45 Uhr am Ludwigsplatz geparkter Mercedes wurde von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden in Höhe von 1000,- zu kümmern Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

