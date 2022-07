POL-PPRP: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Ludwigshafen (ots) - In der Neuwiesenstraße in Ludwigshafen geriet am Vormittag des 20.07. ein Nadelbaum in Flammen. Zuvor hatte ein 72-Jähriger mit einem Abflammgerät Unkraut in der Umgebung entfernt. Durch das Feuer entstand an einem angrenzenden Gebäude Schaden im Höhe von ca. 5.000EUR. Der 72-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bianca Erbacher Telefon: ...

