Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellten innerhalb von drei Stunden drei Waffen sicher - Auch 15-Jähriger mit Messer angetroffen

Gelsenkirchen - Bottrop - Dorsten (ots)

Gestern Nachmittag (1. Dezember) kontrollierten Bundespolizisten im Gelsenkirchener Hauptbahnhof unter anderem drei junge Männer. Darunter ein Minderjähriger. Alle führten verbotene Waffen mit sich.

Gegen 16 Uhr hielten die Einsatzkräfte einen 27-Jährigen an. Bei der Kontrolle nach gefährlichen Gegenstände gab er an, ein Messer mit sich zu führen. Die Beamten durchsuchten den Dorstener und fanden in seiner Jackentasche ein griffbereites und verbotenes Einhandmesser.

Circa 30 Minuten später überprüften Bundespolizisten einen Bottroper. Der 20-Jähirge händigte auf Nachfrage einen Teleskopschlagstock aus. Auch diese Waffe wurde sichergestellt.

Gegen 19 Uhr wurden Einsatzkräfte der Bundespolizei auf einen 15-Jährigen aufmerksam gemacht. Bei der Kontrolle des jungen Gelsenkircheners gab dieser zu, ein verbotenes Messer mit sich zu tragen. Die Bundespolizisten stellten auch diese Waffe sicher und kontaktierten die Eltern des Jungen, welche nicht sehr erfreut reagierten.

Die Bundespolizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

