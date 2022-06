Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Nach Raubtat am ZOB sucht Polizei männlichen Zeugen mit Hund

Flensburg (ots)

Am frühen Samstagabend (04.06.2022), gegen 18:20 Uhr, ist es am Flensburger ZOB (zwischen dem Durchgang zum Ärztehaus und dem ehemaligen Karstadt Parkhaus) zu einem Raub zum Nachteil eines sechzehnjährigen Jungen gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun gezielt nach einem Zeugen, welcher sich in Begleitung seines Hundes befand und aktiv in das Geschehen eingegriffen hat.

Der Zeuge wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-484 0 bei der Polizei in Flensburg zu melden.

