Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Langenhorn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf Parkplatz des Sportplatzes, Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Langenhorn (ots)

Am Mittwochabend (08.06.22), wurde während eines Fußballspieles in der Straße "Am Sportplatz" in Langenhorn in der Zeit von 18.40 Uhr bis 19.35 Uhr das parkende Fahrzeug eines Spielers angefahren und stark beschädigt. Bei dem Audi wurde der Kofferraumdeckel eingedellt und das Rücklicht beschädigt. Außerdem entstanden Lackschäden. Die Ermittler der Polizeistation in Bredstedt hoffen auf Zeugen dieses offensichtlichen "Parkremplers". Sowohl Zeugen als auch der Verursacher/die Verursacherin werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04671-4044900 zu melden. Vielen Dank!

